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Havalimanlarında 'uçuş kaçırma' derdi sona eriyor

DHMİ Genel Müdürlüğünce yerli ve milli olarak geliştirilen ve bu hafta hizmete açılan mobil uygulama "Uçuş Rehberim" ile yolculara anlık bildirimlerde bulunularak "uçuş kaçırma" sorunu ortadan kaldırılacak.

Havalimanlarında 'uçuş kaçırma' derdi sona eriyor

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından yerli ve milli olarak geliştirilen mobil uygulama "Uçuş Rehberim" ile "uçuş kaçırma" sorunu yaşanmayacak.

, Facebook Messenger'dan, DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi'ne mesaj, Twitter'dan, @dhmiucusbilgi hesabına mention ve Turkcell Bip üzerinden DHMİ Uçuş Bilgi Sistemi Uygulaması'na mesaj göndererek uçuş bilgilerine ulaşabiliyor.

İsteyenler, mobil uygulama üzerinden sunulan günlük 2 gigabayta kadar ücretsiz internetten faydalanabilecek. Gönderilecek anlık bildirimler sayesinde yolcuların uçuşu kaçırma problemleri ortadan kalkacak.

Yolcular, uçuşlarını sosyal medya hesaplarından da takip edebilecekler, havalimanlarındaki tüm hizmetleri cep telefonlarından keşfedebilecekler.

Uygulama sürekli geliştirilecek

"Uçuş Rehberim" uygulamasının getirdiği diğer bir yenilik de "Aracım Nerede?" hizmeti. Araçlarını havalimanı bölgesine park eden yolcular, bundan sonra araçlarını aramak zorunda kalmayacak.

Tüm havalimanlarında kullanılması hedeflenen "Uçuş Rehberim" uygulamasıyla havalimanları içindeki yoğunluk azaltılarak yolcuların kaybettiği zaman en aza indirilecek.

Uygulamaya daha sonra eklenecek "çek-gönder" hizmetiyle yolcuların sorunlarına, kısa zamanda hızlı ve etkili çözüm getirilecek.

Öte yandan, yerli ve milli imkanlarla yapılması planlanan "Canlı Uçuş Takibi"yle vatandaşlar, uçuşlarını anlık olarak izleyebilecekler. Ticari faaliyetler amacıyla havalimanlarını kullanan yolcuların da ihtiyaçlarına hızlı ve kesintisiz cevap vererek, ekonomik verimliliğe katkı sunulacak.

Uygulama sürekli geliştirilerek, yolcuların seyahat ve iletişim ihtiyaçlarının çağın gereklilikleri ve beklentiler yönünde yanıtlanmasına devam edilecek.

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