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Hava ve deniz ambulanslarıyla 88 bin hasta sağlık kurumlarına nakledildi

Türkiye'de 2008'de hizmete giren helikopter ambulanslarla 40 bin 50, 2010'da uygulamaya alınan uçak ambulanslarla 17 bin 175 hastanın nakli gerçekleştirildi, deniz ambulanslarıyla 31 bin 209 vakaya ulaşıldı.

GÜNCEL 30.11.2022, 11:45
Hava ve deniz ambulanslarıyla 88 bin hasta sağlık kurumlarına nakledildi

Türkiye'de 2008'de hizmete giren helikopter, 2010 yılında uygulamaya alınan uçak ve deniz ambulanslarıyla 88 bin 434 hastaya hizmet verildi.

 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası dolayısıyla Sağlık Bakanlığı kaynaklarından derlediği bilgiye göre, 2002'de 481 olan acil sağlık hizmetleri istasyonu sayısı bu yıl 3 bin 265'e ulaştı. Ayrıca, 2002 yılında 618 ambulansla hizmet verilirken, sayı bu yıl itibarıyla 5 bin 792'ye çıktı.

Bakanlık bünyesinde sağlık hizmetleri kapsamında, 236 kar paletli, 21 snowtrack, 62 dört sedyeli, 92 yoğun bakım-obez, 59 motosiklet ve 50 yenidoğan ambulansı ile vatandaşlara hizmet sunuluyor.

Acil yardım ambulanslarıyla hizmet verilen ve taşınan vaka sayısı 2002 yılında 382 bin 907 iken, bu sayı 2022 yılında ekim sonu itibarıyla 5 milyon 707 bin 369 oldu.

Ambulans sayısına düşen nüfus sayısı 14 bin 620

Türkiye'de 2008 yılı itibarıyla helikopter ambulans ve 2010 yılı itibarıyla da uçak ambulans ile acil sağlık hizmeti verilmeye başlandı. Göreve başladığından bugüne kadar helikopter ambulansla 40 bin 50 ve uçak ambulansla 17 bin 175 hastanın nakli gerçekleştirildi. Deniz ambulanslarıyla hizmet verilen vaka sayısı 31 bin 209 olarak kayıtlara girdi.

Hava ve deniz ambulanslarıyla toplam 88 bin 434 hastanın sağlık kurumlarına nakledilmesi sağlandı.

Ambulans sayısına düşen nüfus sayısı 2002 yılında 107 bin 446 iken 2022 yılında 14 bin 620 oldu.

İstasyon başına düşen kişi sayısı 25 bin 935'e düştü

Verilere göre, 2002 yılında 481 olan Acil Yardım İstasyonu sayısı bu yıl 3 bin 265'e çıktı. Bu sayının 2023'te 3 bin 316'ya çıkarılması hedefleniyor. İstasyon başına düşen kişi sayısı 2002'de 138 bin 50 iken 2022'de 25 bin 935'e düştü.

Ülke genelinde 618 olan Toplam Acil Yardım Ambulansı sayısı 2022'de 5 bin 792'ye yükseldi. Bunun, 2023'te 6 bin 345'e çıkması öngörülüyor.

Türkiye'de 50 yenidoğan ambulans ile hizmet verilirken bu sayının 2023'te 2 kat artırılarak 100'e çıkarılması hedefleniyor.

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