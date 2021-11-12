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Hava sıcaklıkları artacak

Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının artmaya başlaması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının artmaya başlayacağı ve hafta sonu mevsim normalleri civarı ve yer yer biraz üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Cuma, cumartesi ve pazar günleri yağış beklenmiyor. Pazartesi ve salı günü kuzey kesimlerde sağanak yağış öngörülüyor.

Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere, sis ve pus beklendiğinden ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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