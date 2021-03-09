Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirdi.
Hatay hudut hattında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubu dahil 11 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirdi.
09 Mart 2021 Salı 12:23
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Hatay hudut hattından yasa dışı yollarla ülkeye girmeye çalışan aralarında kırmızı bültenle aranan DEAŞ mensubunun da olduğu 11 kişinin yakalandığını bildirdi.