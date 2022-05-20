Hatay'da 'Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu' başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 887 personelin katılımıyla "Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.
GÜNCEL 20.05.2022, 11:57
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hatay'da "Eren Abluka-12 (Hatay-Amanoslar) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu" başlatıldı.Operasyonda Hatay, Gaziantep, Osmaniye İl Jandarma komutanlıkları ve Hatay Emniyet Müdürlüğünce jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 887 personel 67 operasyonel tim görev alıyor.
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