Yaz ya da kış fark etmeksizin kapalı alanlarda klima kullanımı, artık neredeyse zorunlu bir ihtiyaç haline geldi.Özellikle yazlık ya da sıcak iklime sahip şehirlerde yaz aylarında, bulunulan mekânı serinletmek için klimadan daha iyi bir seçenek yok. İster salon tipi ister duvar tipi ister tavan tipi isterseniz de farklı bir çeşit klima tercih ederek bulunduğunuz mekânı dilediğiniz ısıya getirmeniz mümkün. Peki, hangi klimayı almalı?

Klima Çeşitleri Nelerdir?

Klimalar, farklı ihtiyaçları karşılamak üzere farklı çeşitlerde üretiliyor. Kapalı alanlar için tasarlanan iklimlendirme cihazları olan bu ürünler, 6 ana sınıfta incelenebilir: Split klima, paket tip klima, pencere tip klima, portatif klima, kanal tip klima ve kaset tip klima. Hangi klima alınır, sorusuna da aşağıdaki detaylı açıklamaları okuyarak rahatlıkla cevap verebilirsiniz.

Split Klima Çeşitleri: Adını İngilizcedeki ayrılmak anlamına gelen “split” kelimesinden alan bu klimalar, adı üstünde, ayrılmış parçalardan meydana gelen türleri ifade eder. Yani split klimalarda bir dış ünite ve bir iç ünite bulunur. Duvar tipi klimalar genelde bu türe ait olarak karşımıza çıkar. Ayrıca bu klimaların, iç ünite sayısına göre farklı kategorileri de mevcut.

Mono Split Klima: Tek bir dış ünite ve tek bir iç ünitenin bulunduğu split klimalardır. Ev için hangi klimayı almalıyım, derseniz bu türü önerebiliriz. ECA, Baymak, Samsung, Airfel, Vestel gibi markaların bu modelde klimalarını bulabilmek mümkün. Evin büyüklüğüne bağlı olarak mono split klimalar, ev içi kullanımlarda sıklıkla tercih ediliyor. Tabi eğer bir yalıda oturmuyorsanız!

Multi Split Klima: Çoklu iç ünite ve tek bir iç üniteden meydana gelen türlere ise multi split klima adı veriliyor. Genellikle büyük metrekareli kapalı alanlarda birden fazla lokasyonun iklimlendirme ihtiyacını karşılamak için ideal bir türdür.

Salon Tipi Split Klima: Çoğunlukla insan sirkülasyonunun yoğun olduğu otel, hastane ya da okul gibi mekanlarda tercih edilen bu tür, hava dağılımını ideal biçimde gerçekleştirir.

Tavan Tipi Split Klima: Adından da anlaşılacağı üzere bu klimalar tavana monte edilerek kullanılır. Bu tür de tıpkı salon tipi klima çeşitleri gibi geniş alanları serinletmek ya da ısıtmak için tercih edilmekte. Özellikle penceresi bulunmayan ofis ya da dükkân gibi mekanlar, iklimlendirme çözümlerini duvar tipi klimalarla karşılıyor.

Kısacası split klima türleri ev, ofis, restoran, otel, hastane, okul dükkân gibi mekanlarda kullanılıyor. Hatta evlerde, pencere tipi klimalardan sonra en çok tercih edilen türlerden biridir, diyebiliriz.