Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek." dedi.
Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile seyahat süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Bakanı Karaismailoğlu, "Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanmasıyla Halkalı-Kapıkule arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya, yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya inecek." dedi.
25 Aralık 2020 Cuma 12:35