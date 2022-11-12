Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası" parolasıyla terör inlerinin yerle bir edildiği belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin daha SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.