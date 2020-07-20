Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona survivor salgın
Ada'da kalıcı çözüm ancak Kıbrıs Türkü'nün eşit statüsünün kabulüyle mümkün
Ada'da kalıcı çözüm ancak Kıbrıs...
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de ilk sondajına başladı
Fatih sondaj gemisi Karadeniz'de ilk...
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 27 Temmuz'da başlayacak
İşsizlik ve kısa çalışma ödemeleri...
Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu' başlatıldı
Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu' başlatıldı
Yerli otomobilde nadir toprak elementleri kullanılacak
Yerli otomobilde nadir toprak elementleri...

Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığınca Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" başlatıldı, 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de 'Yıldırım-2 Cilo Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü PKK'yı tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla dün Hakkari'de "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nun başlatıldığı belirtildi.      Operasyonda, Hakkari İl Jandarma Komutanlığında görevli, jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1106 personelin görev yaptığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hakkari'de Yıldırım-2 Cilo Operasyonu kapsamında tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik gece saatlerinde gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen yıldırım operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde devam edecektir."

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.