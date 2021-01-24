Hakkari'de patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız, sevk edildiği Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehit piyade er Selim Gedik'in (21) haberi Sakarya'da yaşayan ailesine ulaştı

Gedik'in, Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan ailesinin evine giden Kaymakam Gökay İçen, askeri yetkililer ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri şehit haberini verdi.

Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, tedbir amacıyla mahallede 112 Acil Servis ekipleri bekletildi.

Haberi duyan yakınları ve mahalleli de taziye için evin önünde toplandı.

Mahalle muhtarı Osman Usta, gazetecilere yaptığı açıklamada, herkese başsağlığı dileyerek, "Kardeşimiz elimizde büyüdü. Komşumuzun oğlu, iyi bir kardeşimizdi. Ailesine Allah'tan sabır dileyelim, kendisine dua edelim. Acımız büyük, vatan millet sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Oktay, şehit piyade er Gedik'e rahmet diledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Hakkari'de yol kontrolü sırasında hain terör örgütünün döşediği mayına basarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Selim Gedik'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.