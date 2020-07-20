Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona survivor salgın
Türkiye'de Kovid-19'dan 203 bin 2 kişi iyileşti
Türkiye'de Kovid-19'dan 203 bin 2...
Bağcılar'da narkotim ekibine saldırının şüphelileri tutuklandı
Bağcılar'da narkotim ekibine saldırının şüphelileri...
Ayasofya Camisi'nin halıları tamamen yerli yünden üretildi
Ayasofya Camisi'nin halıları tamamen yerli...
Hakkari'de iki asker şehit oldu
Hakkari'de iki asker şehit oldu
Libya'da darbeci Hafter'e yapılan yardım ve desteğin bir an önce kesilmesi elzemdir
Libya'da darbeci Hafter'e yapılan yardım...

Hakkari'de iki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda 2 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Hakkari'de iki asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, teröristlerce bir üs bölgesine uzak mesafeden yapılan füze atışı sonucu yaralanan iki askerin, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Bölgede tespit edilen hedeflerin, ATAK helikopterleri, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve ateş destek vasıtalarıyla anında yoğun şekilde ateş altına alındığı vurgulanan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kurban Bayramı'nda düğünü olacaktı

Karaman'ın Başyayla ilçesine bağlı Bozyaka köyüne giden askeri ve mülki erkan, saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'in babası Musa ve Şengül Demir'e acı haberi verdi.

Haberin verilmesinden sonra şehidin evine Türk bayrağı asıldı.

Nişanlı olan şehit Demir'in, Kurban Bayramı'nda düğününün olacağı öğrenildi.

Bu arada Karaman Valiliğinden yapılan açıklamada, 2. Hudut Tugay 1. Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluğunda bulunan Hisar üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda, Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'in şehit olduğu belirtilerek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi başta olmak üzere aziz milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.