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Hakkari'de 'Eren-9 Kazan-Han Yaylası' operasyonu başlatıldı
Hakkari'de 'Eren-9 Kazan-Han Yaylası' operasyonu...

Hakkari'de 'Eren-9 Kazan-Han Yaylası' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de 2 bin 218 personelin katılımıyla "Eren-9 Kazan-Han Yaylası" operasyonunun başlatıldığını açıkladı.

Hakkari'de 'Eren-9 Kazan-Han Yaylası' operasyonu başlatıldı

İçişleri BakanlığıHakkari'de 2 bin 218 personelin katılımıyla "Eren-9 Kazan-Han Yaylası" operasyonunun başlatıldığını bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütünü ülke gündeminden tamamen çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla yeni bir operasyon başlatıldı.

Operasyona, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 2 bin 218 personel (129 operasyonel tim) katılıyor.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.

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