Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona corona salgın survivor koronavirüs
Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ndeki ikinci yılı
İçişleri Bakanlığından valiliklere 'düğün' genelgesi
İçişleri Bakanlığından valiliklere 'düğün' genelgesi
İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağış bekleniyor
İstanbul ve çevresinde kuvvetli yağış...
Havaalanlarında Kovid-19 test merkezleri açılacak
Havaalanlarında Kovid-19 test merkezleri açılacak
İstanbul ve Kestel'deki şiddetli yağışların nedeni 'çoklu hücre'
İstanbul ve Kestel'deki şiddetli yağışların...

Hakkari'de bir asker İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu

Yüksekova'da ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran'dan açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin yaralandığı bir askerin de şehit olduğunu bildirildi.

Hakkari'de bir asker İran'dan açılan taciz ateşi sonucu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti sırasında, İran'dan açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin yaralandığını bir askerin de şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, Hakkari Yüksekova sınır bölgesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında, İran istikametinden açılan taciz ateşi sonucu 2 askerin yaralandığı, bir askerin sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Durak'ın şehadet haberi ailesine ulaştı 

Taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Recep Durak'ın şehadet haberi Elazığ'ın Maden ilçesinde yaşayan ailesine verildi.

Babası hayatta olmayan Durak'ın şehadet haberini, Koçoğlu Mahallesi'nde yaşayan annesi Nezahat Durak'a, yaşadığı eve giden yetkililer verdi. 

Şehidin evine ve bulunduğu sokağa Türk bayrağı asıldı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.