Haftalık il bazlı 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Sağlık Bakanlığının 19-25 Mart verilerine göre, her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı, Ankara, İstanbul ve İzmir'de azaldı.
GÜNCEL 04.04.2022, 13:18
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 19-25 Mart'ta il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı.
Vakalar bir önceki haftaya (12-18 Mart) göre, İstanbul'da 239,48'den 196,06'ya, Ankara'da 395,38'den 290,83'e ve İzmir'de 247,16'dan 113,95'e düştü.
100 binde en çok vaka görülen iller Eskişehir (547,21), Kırklareli (402,33), Çanakkale (392,8), Edirne (310,59), Bilecik (301,75) oldu.
İl bazında 100 binde en az Kovid-19 vakası görülen iller ise Van (7,71), Şırnak (9,33), Şanlıurfa (10,36), Hakkari (10,42), Muş (14,07) olarak sıralandı.
İllerin alfabetik sıralamasına göre 19-25 Mart'ta her 100 bin kişide görülen vaka sayıları şöyle:
|Adana
|106,65
|Adıyaman
|14,55
|Afyonkarahisar
|46,90
|Ağrı
|20,97
|Aksaray
|60,36
|Amasya
|131,81
|Ankara
|290,83
|Antalya
|83,55
|Ardahan
|56,88
|Artvin
|85,52
|Aydın
|149,38
|Balıkesir
|187,83
|Bartın
|84,77
|Batman
|21,87
|Bayburt
|17,64
|Bilecik
|301,75
|Bingöl
|32,85
|Bitlis
|23,84
|Bolu
|183,74
|Burdur
|76,72
|Bursa
|102,64
|Çanakkale
|392,80
|Çankırı
|152,66
|Çorum
|127,88
|Denizli
|118,26
|Diyarbakır
|36,01
|Düzce
|123,20
|Edirne
|310,59
|Elazığ
|79,24
|Erzincan
|61,51
|Erzurum
|28,93
|Eskişehir
|547,21
|Gaziantep
|29,43
|Giresun
|210,15
|Gümüşhane
|77,94
|Hakkari
|10,42
|Hatay
|31,48
|Iğdır
|43,81
|Isparta
|133,28
|İstanbul
|196,06
|İzmir
|113,95
|Kahramanmaraş
|23,73
|Karabük
|146,42
|Karaman
|63,75
|Kars
|29,53
|Kastamonu
|137,38
|Kayseri
|43,29
|Kırıkkale
|142,05
|Kırklareli
|402,33
|Kırşehir
|202,52
|Kilis
|42,52
|Kocaeli
|173,60
|Konya
|88,23
|Kütahya
|145,34
|Malatya
|40,81
|Manisa
|60,00
|Mardin
|17,04
|Mersin
|137,64
|Muğla
|113,11
|Muş
|14,07
|Nevşehir
|84,74
|Niğde
|47,01
|Ordu
|184,00
|Osmaniye
|61,84
|Rize
|111,67
|Sakarya
|81,44
|Samsun
|125,65
|Siirt
|27,11
|Sinop
|242,67
|Sivas
|79,39
|Şanlıurfa
|10,36
|Şırnak
|9,33
|Tekirdağ
|185,11
|Tokat
|49,29
|Trabzon
|147,55
|Tunceli
|218,78
|Uşak
|23,85
|Van
|7,71
|Yalova
|156,36
|Yozgat
|96,77
|Zonguldak
|174,84
Kaynak: AA
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