Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı

İçişleri Bakanlığınca daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler yarın ve pazar günü 10.00-17.00 saatlerinde açık olacak. Yine belirtilen süre içinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Bu iş yerleri, yarın ve pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. On-line sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuru yemişçi, fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.