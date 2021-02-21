Hadis, tefsir ve fıkıh alimi M. Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç için Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı. Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne getirildi.

Saraç'ın oğulları YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç burada taziyeleri kabul ederken, talebeleri cami avlusunda Kur'an-ı Kerim okudu. AK Parti milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan ve Bekir Bozdağ namazdan önce tabutun yanına gelerek dua etti.

Emin Saraç'ın dünürü imam hatip Mustafa Demirkan'ın kıldırdığı cenaze namazında, Saraç'ın yakınları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, TBMM Başkanvekili Celal Adan, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski başbakanlardan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski bakanlar Faruk Çelik, Veysel Eroğlu, Çağatay Kılıç, Bekir Bozdağ, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, bazı milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile Saraç'ın talebeleri ve sevenleri saf tuttu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, merhum için dua etti ve helallik istedi.

Kore gazisi Mustafa Şevket Tarı da 50 yıllık dostunu cenazesinde yalnız bırakmadı. Tarı, sandalyede oturarak namaz kıldı.