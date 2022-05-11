Hac ve umre işlemleri e-Devlet'te tek çatıda toplandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Hac ön kayıt, kura sonuç, organizasyon seçimi, kesin kayıt işlemleri ile eğitimlere ilişkin bilgilerin bulunduğu ilave hizmetler hac işlemleri çatısı altında tek bir hizmette toplanmıştır." dedi.
"Hac İşlemleri e-Devlet Kapısında" tanıtım programı, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı.
Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, teknolojinin tüm imkanlarını diyanet hizmetlerinde kullanmaya gayret ettiklerini, Dijital Daire Başkanlığının, dijital alandaki etkinliğini en ileri düzeye taşımayı hedeflediklerini söyledi.
Özellikle yeni neslin ilgisini çekebilen, ihtiyaçlarına, becerilerine ve gönül dünyalarına hitap edebilen nitelikli yayınlar ve içeriklerle onları buluşturmak için çalıştıklarını kaydeden Erbaş, salgın süresince, Kur'an-ı Kerim öğretimi, eğitim hizmetleri, irşat hizmetleri, aile, gençlik hizmetlerine yönelik çalışmaları, dijital mecralardan devam ettirdiklerini anlattı.
Başkan Ali Erbaş, İslam'ın evrensel değerlerini dijital mecralar yoluyla tanıtmak amacıyla dijital yayın formatlarına uygun ve her yaştan kullanıcıya hitap eden içerikler üretmeye devam ettiklerini, bu hizmetlere büyük bir ilginin olduğunu da memnuniyetle gördüklerini dile getirdi.
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