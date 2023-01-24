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Hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemleri uzatıldı
GÜNCEL 24.01.2023, 10:50
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2023 yılı hac ön kayıt ve kayıt güncelleme işlemlerinin 31 Ocak'a kadar uzatıldığını bildirdi.
Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, vatandaşlardan gelen yoğun talep dolayısıyla 2023 yılı hac ön kayıtları ve kayıt güncelleme işlemleri 31 Ocak 2023 tarihine kadar uzatıldı.
Vatandaşlar işlemlerini e-Devlet üzerinden yapabilecek.
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