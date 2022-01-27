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Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Bozkır, Emniyet'e teslim edildi
Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Bozkır,...

Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Bozkır, Emniyet'e teslim edildi

Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlılarından kırmızı bültenle aranan Nuri Gökhan Bozkır, MİT tarafından yurt dışından Türkiye'ye getirilerek Emniyet'e teslim edildi.

Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Bozkır, Emniyet'e teslim edildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) devletteki kadrolaşma çalışmalarını ele alan "Köstebek" adlı kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002'de öldürülen Hablemitoğlu'nun katil zanlısı Bozkır, MİT tarafından yurt dışında yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Bozkır, adli işlemleri gerçekleştirilmek üzere Emniyet'e teslim edildi. Bozkır'ın sorgusunun, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yapılacağı öğrenildi.

Hakkında, Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve tasarlayarak öldürme" suçlarından yakalama kaydı bulunan Bozkır, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 8 Eylül 2015'te yakalanan ve bomba yapımında kullanılan mühimmat yüklü "soğan tırları" soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna'ya kaçmıştı.

Bozkır, Ukrayna'da bulunduğu dönemde Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin süreç devam ederken FETÖ'ye ait medya organlarındaki röportajlarında, Türkiye, Türk devlet kurumları ve devlet büyükleri aleyhine asılsız iddialarda bulunmuştu.

Bozkır'ın Ukrayna makamlarına yaptığı iltica talepleri reddedilmişti.

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