Güvenlik güçlerince yılbaşından bu yana 107 bin 359 narkotik operasyonu düzenlendi

Uyuşturucu satıcılarıyla mücadelesini önleyici faaliyetlerle sürdüren emniyet ve jandarmanın narkotik birimleri, sorumluluk alanlarında yılbaşından 20 Haziran'a kadar 107 bin 359 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 138 bin 935 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 12 bin 211’i cezaevlerine konuldu.

Operasyonlardaki aramalarda 12 ton 50 kilogram esrar, 5 ton 101 kilogram eroin, 458 kilogram kokain, 1 ton 160 kilogram skunk, 3 ton 469 kilogram metamfetamin, 1 milyon 990 bin 815 captagon, 437 bin 668 ecstasy, 6 milyon 720 bin 231 sentetik ecza, 2 milyon 292 bin 6 kök kenevir bitkisi, 731 kilogram sentetik kannabinoid, 1 kilogram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi.

Uyuşturucu kullanılan metruk binalar tek tek tespit edilerek yıkıldı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında bağımlıların mekanı haline gelen 114 bin 578 metruk bina tespit edildi.

Bunlardan 79 bin 683'ü yıkıldı, 16 bin 724'ü onarıldı, 18 bin 171'inin ise onarım işlemleri sürüyor.