Gürer: “Yerel basın kuruluşları da hibe desteğinden faydalandırılmalı”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada yayın yaptıkları bölgeleri gözü, kulağı, sesi durumunda olan ve yıllardır yayın yapmalarına rağmen, özellikle büyük kentlerde resmî ilan alma vasfına gerekli şartları sağlayamayan, yerel basın kuruluşları, pandemi nedeniyle alınan tedbirlerden etkilenmesine rağmen, Ticaret Bakanlığı’nın hibe desteklerinden yararlandırılmadığına dikkat çekti.

BASIN EMEKÇİLERİ ZOR DURUMDA

Ticaret Bakanlığı’nın hibe desteğinden yararlanacak sektörleri belirlediğini ve 133 faaliyet tanımının yer aldığına işaret eden Gürer, pandemiden ciddi manada olumsuz yönde etkilenen yerel gazeteler ve radyo kanallarının, hibe desteği alacak sektörler arasında yer almamasının, zor şartlar altında görev yapan gazetecileri ciddi mağdur ettiğini belirtti.

RESMİ İLAN GELİRLERİ YARI YARIYA AZALDI

Öte yandan yerel gazetelerin tamamında en önemli gelir kaynaklarının resmi ilanlar olduğuna işaret eden CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yerel gazeteler, kamu kurumlarının yatırımlarla ilgili ihale ilanları ve duyurularından oluşan resmi ilanlarla ayakta durabiliyordu. Ancak, son yıllarda ve özellikle pandemi döneminde yatırımların büyük oranda azalması nedeniyle resmi ilanlarında azalmasına neden oldu. Bu durum, yerel gazetelerin gelirlerini yarı yarıya düşürdü” dedi.

10 BİN BASIN ÇALIŞANI DESTEK BEKLİYOR

Yerel gazetelere tümüne esasen destek amacıyla verilen özel reklam ve ilanların da pandemi sürecinde büyük ölçüde azalmasıyla birlikte yerel basın kuruluşlarının ekonomik anlamda büyük sıkıntı yaşadığına vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Ülkemizde çeşitli periyotlarda yayın yapan bine yakın yerel gazete, yerel basın kuruluşlarında çalışan 10 bin civarında basın mensubu, hem pandemi koşullarının getirdiği olumsuzluklar hem de ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiriyor. En azından tüm basının Ticaret Bakanlığının hibe desteğinden faydalandırılması gerekiyordu. Bakanlığın destek verilen faaliyet alanlarıyla ilgili tanımında bir düzenleme yaparak, istisnasız tüm yerel basın kuruluşlarını bu kapsama almalıdır” şeklinde konuştu.