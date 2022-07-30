Güngören failinin etkisiz hale getirilmesi mağdurları sevindirdi

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Güngören'de 2008'de düzenlenen bombalı eylemin faillerinden terör örgütü PKK mensubu "Rüstem" kod adlı Nüsret Tebiş'i Suriye'de etkisiz hale getirmesi, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınları ile yaralıları sevindirdi.PKK'nın 27 Temmuz 2008'de Güngören'de gerçekleştirdiği, 17 kişi ile doğmamış bir bebeğin ölümü, 154 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bombalı eylemin faillerinden olan ve eylem sonrasında Irak'ın kuzeyine kaçan Tebiş, oradan Suriye'ye geçti.

MİT'in, Türkiye sınırına 60 kilometre uzaklıktaki Haseke şehrinde saklandığı eve düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdiği Tebiş'in ölümü, bombalı saldırıda yaralanan ve hayatını kaybedenlerinin yakınları tarafından sevinçle karşılandı.

Güngören Belediyesi Başkan Yardımcısı Tahir Ergül AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008 yılında 18 masum vatandaşı katleden hainin yok edildiği haberinin, kendilerini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Şehitleri anma programından iki gün sonra bu haberi almanın önemli olduğunu vurgulayan Ergül, şöyle konuştu:

"Daha düne kadar ülke sınırları içerisinde terörle mücadelede yeterli başarıyı gösteremeyen bir ülkeyken hali hazırda vatandaşının kanını yerde bırakmamak için uluslararası operasyonlar düzenleyebilen bir ülke haline geldik. Bu durumun da sayın Cumhurbaşkanımızın yedi düvele karşı vermiş olduğu mücadelenin neticesi olduğuna inanıyorum. Bunun da haklı gururunu yaşıyorum. Devlet unutmaz... Vatanını, milletini seven vatandaşlarının kanını yerde bırakmaz. Bu da hainlere ders olsun."