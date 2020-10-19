GÜLBEN ‘DEN 40 ‘NCI ANAOKULU

Pandemi sürecinde sessiz kalan Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye’ye yeni anaokulları kazandırmaya hızla devam ediyor. Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 40. anaokulunu Denizli’nin Çivril ilçesinde açacak. 28 Ekim’de açılacak okul, yapılacak töreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanacak.

Türkiye’nin en çok ihtiyacı olan bölgelerine ve köylerine anaokulları kazandıran Çocuklar Gülsün Diye Derneği, yeni açacağı anaokulunun heyecanını, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusuyla birleştiriyor. Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği 40. anaokulunu, 28 Ekim’de Denizli’nin Çivril ilçesinde açacak.

Çocuklar Gülsün Diye Dernek Başkanı Gülben Ergen ve devlet protokolünün katılımıyla okulun açılışı gerçekleşecek. Anaokulu, açılış töreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanacak.Yaklaşık 100 öğrencinin okul öncesi eğitim alabileceği Çocuklar Gülsün Diye Zehra – Mehmet Bulut Anaokulu’nun yapımını hayırsever bir aile üstlendi.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa-Soma, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir ve Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Eskişehir, Ordu-Kumru ve Diyarbakır’a anaokulları kazandırdı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, sponsorları ve bağışçılarının desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmak üzere çalışmaya devam edecek.