Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar salgın koronavirüs survivor corona korona
Ermenistan savaş suçu işliyor
Ermenistan savaş suçu işliyor
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 40 milyon 282 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen...
Sahte içkiye 10 günde büyük darbe vuruldu
Sahte içkiye 10 günde büyük...
Azerbaycan ordusu 13 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardı
Azerbaycan ordusu 13 köyü daha...
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a cevabı cephede vermeye devam ediyor
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a cevabı cephede...

GÜLBEN ‘DEN 40 ‘NCI ANAOKULU

YENİ ANAOKULUNUN HEYECANI İLE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI COŞKUSU BİR ARADA YAŞANACAK

GÜLBEN ‘DEN 40 ‘NCI ANAOKULU

Pandemi sürecinde sessiz kalan Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye’ye yeni anaokulları kazandırmaya hızla devam ediyor. Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 40. anaokulunu Denizli’nin Çivril ilçesinde açacak. 28 Ekim’de açılacak okul, yapılacak töreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanacak.

 

Türkiye’nin en çok ihtiyacı olan bölgelerine ve köylerine anaokulları kazandıran Çocuklar Gülsün Diye Derneği, yeni açacağı anaokulunun heyecanını, Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusuyla birleştiriyor. Gülben Ergen’in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği 40. anaokulunu, 28 Ekim’de Denizli’nin Çivril ilçesinde açacak.

Çocuklar Gülsün Diye Dernek Başkanı Gülben Ergen ve devlet protokolünün katılımıyla okulun açılışı gerçekleşecek. Anaokulu, açılış töreninin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanacak.Yaklaşık 100 öğrencinin okul öncesi eğitim alabileceği Çocuklar Gülsün Diye Zehra – Mehmet Bulut Anaokulu’nun yapımını hayırsever bir aile üstlendi.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa-Soma, Gaziantep, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir ve Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Eskişehir, Ordu-Kumru ve Diyarbakır’a anaokulları kazandırdı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, sponsorları ve bağışçılarının desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmak üzere çalışmaya devam edecek.

Anahtar Kelimeler:
Gülben ErgenÇocuklar Gülsün Diye Derneği
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.