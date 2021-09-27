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Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle çöken binaların altında mahsur kalanlar olduğu, bölgedeki okulların tedbir amaçlı boşaltıldığı bildirildi.

Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem

Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 09.17'deki sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Merkez üssü Girit'in güneyindeki Arvis bölgesi olan depremin tüm adada hissedildiği aktarıldı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise söz konusu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu.

Çöken binalarda mahsur kalanlar var

Yunan basınında yer alan haberlere göre, itfaiye birimlerine iki kişinin deprem nedeniyle çöken binaların altında mahsur kaldığına dair çağrı geldi.

Kandiye Arkalohori'de bir kısmı hasar gören kilisenin yıkıntıları altında bir kişinin mahsur kaldığı ve bölgedeki bazı elektrik direklerinin devrildiği vurgulandı.

Bir başka kişinin ise Patsidero köyünde, kendi evinde mahsur kaldığı, bölgedeki okulların da tedbir amacıyla boşaltıldığı kaydedildi.

Yunan devlet ajansı AMNA'nın haberine göre, Arhanon Asterusion Belediye Başkanı Manolis Kokosalis, görev bölgesindeki su borularında ve binalarda hasar olduğunu dile getirdi.

Yerel saatle 09.37'de 4,5 büyüklüğünde artçı bir sarsıntının daha yaşandığı Girit'te henüz can kaybı bildirilmedi.

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