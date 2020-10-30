Girişimci anneler AVM çocuklarına doğayı sevdiriyorlar

Özgürce oyun oynuyorlar

Damla Özsırkıntı, Begüm Aydemir, Seda Sakarya, Burcu Şendir tarafından kurulan H.O.P, Tarabya’da bulunuyor. Mekân hakkında bilgi veren Burcu Şendir, “Biz dört ortağız hepimizin çeşitli yaş gruplarında çocuklarımız var. Ama tüm çocukların 14 yaşa kadar istekleri ortak. Daha özgür olabilecekleri alanlarda oynayıp vakit geçirmek istiyorlar. Biz de bu yaptık. 1-14 yaş arasında çocuklar için hem hoplayıp, zıplayıp enerji atabilecekleri hem de sonrasında çeşitli workshoplar yapabilecekleri bir alan kurduk” dedi.

Eğlenirken öğreniyorlar

H.O.P’ta çocukların katılabileceği birçok etkinlik ve oyun parkı bulunuyor. Şendir, “0-3 yaş grubu için kendine ait bir bahçe var. Üç yaş üstü için soft play parkurumuz var. Ayrıca çeşitli aktivelerin yapılabileceği workshop odalarımız var. Özellikle çocukların kendi hazırlayıp, pişireceği ve sonrasında da keyifli bir şekilde yiyebileceği yemek workshoplarına ağırlık veriyoruz” diye konuştu.

Şendir, çocukların park, bahçeden çok AVM’ye gitmeyi tercih ettiklerini belirterek “Biz onlara daha temiz, bol oksijenli ama daha çok eğlenecekleri bir alan kurduk. Onlarla beraber gelen aileleri de koru manzaralı kafede vakit geçirebiliyorlar. Yani iki taraf için de çok cezbedici” ifadelerini kullandı.

Korona döneminde ilgi arttı

Nisan ayında açılması planlanan H.O.P’un açılışı koronavirüs nedeniyle gecikti. Ancak buna rağmen açıldıktan sonra çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi görmeye başladı. H.O.P, Özellikle koronavirüs korkusuyla kalabalık parklara, AVM’lere gitmeye korkan aileler tarafından sıkça tercih ediliyor. H.O.P’ta son dönemin yıldızı ise Cadılar Bayramı konseptli etkinlikler.