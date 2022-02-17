Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren zanlı tutuklandı
Giresun'da 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü öldüren şüpheli tutuklandı.
GÜNCEL 17.02.2022, 20:07 Nevzat Soysal
Ankara'dan gelerek Sıla Şentürk'ü ailesiyle yaşadığı Yalı Mahallesi'ndeki evinde dün bıçaklayarak öldüren Hüseyin Can Gökçek (21), savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Gökçek, çıkarıldığı Giresun Sulh Ceza Hakimliğince "çocuğa ya da beden ve ruh bakımından kendisini korumayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılan zanlı, Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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