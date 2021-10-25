'Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında denetimler başladı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy ile personel, süt ve süt ürünleri ile et işletmelerinde denetimde bulundu.

Ekipler denetimlerde hijyen kuralları, etiket ve personelin çalışma belgelerini kontrol etti.

Mehmet Aksoy, Bakanlığın talimatı ile kentteki tüm gıda işletmelerinin denetleneceğini söyledi.

Denetimlerin 24 saat esasına göre yapılacağını ifade eden Aksoy, amaçlarının vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşmasını istediklerini kaydetti.

Tarladan sofraya sağlıklı gıda güvenliği için çalıştıklarını dile getiren Aksoy, "Bizim amacımız kentimizde vatandaşımızın tükettiği ürünün sağlıklı olması. Görevimizin başındayız. Tüm gıda işletmeleri denetlenecek. Herhangi bir olumsuzluk karşısında yasaya göre, kapatma dahil çok ağır para cezaları var. Sayın savcılarımız da zaten hapis cezalarıyla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor. Biliyorsunuz daha öncede bizim ilimizde bir işletmede uygunsuz bir faaliyet olmuş ve işletme kapatılmıştı. Biz sağlıklı gıda için elimizden geleni yapıyoruz, yanlış iş yapana da devletimiz göz açtırmıyor. Biz sahadayız. Olumsuz durumlarda vatandaşlarımız Alo 174 Gıda Hattı'mızı arayabilirler." şeklinde konuştu.

Edirne ve Tekirdağ'da da ekipler denetimlerini sürdürüyor.

"Gıda Denetim Seferberliği" Diyarbakır'da başladı

Gıda denetimlerine katılan Diyarbakır Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar da gazetecilere yaptığı açıklamada, gıda tedarikinin tüm dünyada öneminin daha iyi anlaşıldığı bugünlerde, özellikle sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşımın temeli olan gıda üretim yerlerinin kontrolünün ve denetiminin yapılacağını söyledi.

Atalar, halkı gıdada taklit, tağşiş yapanlara, kalitesiz gıda üreterek insan sağlığıyla oynayanlara karşı korumanın öncelikli görevleri olduğunu ifade ederek, gıda denetimlerinin kent genelinde rutin olarak sürdüğünü belirtti.

Denetimlerin gıda işletmelerine yönelik, ilave olarak da bayramlara yakın bazı sektörlerde yapıldığını dile getiren Atalar, bugünden itibaren de tüm yurtta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda denetimi seferberliği başlatıldığını aktardı.

Atalar, eş zamanlı 81 ilde yürütülecek seferberlik kapsamında öncelikle gıda üretim yerleri olmak üzere gıda satış ve toplu tüketim yerlerinin denetime tabi tutulacağını anlatarak, "İl müdürlüğümüzde bulunan tüm araçlarla, yetkili 110 gıda kontrol görevlisi tarafından fırınları, et işleme ve süt işleme tesisleri ile yemek fabrikaları başta olmak üzere, lokanta, restoran, fastfood, bakkal ve marketler titizlikle denetlenecektir. Gıda denetimlerinin öncelikli amacı, tüm gıda işletmelerini kaliteli ve sağlıklı hizmet sunan işletmelere dönüştürmektir. Denetimin ilk hedefi cezalandırmak değildir. İşletmeyi asgari üretim gerekliliklerine ulaştırmak, ilk hedeftir. İnsan sağlığını riske attığı tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulanır." ifadelerini kullandı.