Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen terör örgütü PKK/YPG saldırılarına ilişkin, "Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi, yeri ve zamanı geldiğinde aynı şekilde yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Milli Savunma Üniversitesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine katıldı, MSÜ'nün idari ve askeri yönetim kadrosuyla askeri ve akademik eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantılarda konuşan Akar, dünyada ve bölgede savunma ve güvenlik konuları başta olmak üzere ciddi gelişme ve değişimlerin yaşandığını belirtti. Bunları yakından takip ederek her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Akar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası ortamda bir özne haline geldiğini belirtti.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Akar, "Aldığımız raporlarla anlık takip ediyoruz. Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi, yeri ve zamanı geldiğinde aynı şekilde yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herhangi bir şekilde taviz, mücadeleden vazgeçmek gibi bir şey asla söz konusu değil. Asil milletimizin hakkını, hukukunun her bir zerresini korumak bizim boynumuzun borcu. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.