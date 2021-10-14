Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar corona koronavirüs korona salgın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık
Yeşil dönüşüm projesi olan genç girişimcilere 200 bin liralık hibe desteği verilecek
Yeşil dönüşüm projesi olan genç...
İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 405 şüpheli yakalandı
İstanbul'daki asayiş uygulamasında aranan 405...
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisine ilişkin çalışmalarda virüs izole edildi
TURKOVAC'ın Delta varyantına etkisine ilişkin...
Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak
Gereken ne varsa zamanı gelince...

Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye’nin kuzeyindeki terör saldırılarına ilişkin, gerekli tüm adımları yeri ve zamanı geldiğinde atacaklarını söyledi.

Gereken ne varsa zamanı gelince yapılacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi AkarSuriye'nin kuzeyinden gerçekleştirilen terör örgütü PKK/YPG saldırılarına ilişkin, "Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi, yeri ve zamanı geldiğinde aynı şekilde yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." dedi.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Milli Savunma Üniversitesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı açılış törenine katıldı, MSÜ'nün idari ve askeri yönetim kadrosuyla askeri ve akademik eğitim ve öğretim faaliyetlerine yönelik değerlendirme toplantısı yaptı.

Toplantılarda konuşan Akar, dünyada ve bölgede savunma ve güvenlik konuları başta olmak üzere ciddi gelişme ve değişimlerin yaşandığını belirtti. Bunları yakından takip ederek her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden Akar, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uluslararası ortamda bir özne haline geldiğini belirtti.

Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta tüm gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Akar, "Aldığımız raporlarla anlık takip ediyoruz. Hak ve menfaatlerimizi korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bugüne kadar yapıldığı gibi, yeri ve zamanı geldiğinde aynı şekilde yapılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herhangi bir şekilde taviz, mücadeleden vazgeçmek gibi bir şey asla söz konusu değil. Asil milletimizin hakkını, hukukunun her bir zerresini korumak bizim boynumuzun borcu. Bununla ilgili yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.