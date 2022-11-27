Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Tüm imkanlarımızla gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

Uşak'ta Gençlik ve Spor Yatırımları Toplu Açılışı ve Uşak Çocuk Kent Projesi Temel Atma Töreni'ne katılan Bakan Kasapoğlu, Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan askerleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini ifade etti.

Çocuk Kent Projesi ile Uşak'taki genç kuşakların istikbalini daha aydınlık kılacak bir çalışma başlatıldığını söyleyen Kasapoğlu, projede kaykay pistinden dene-yap atölyelerine, buz pistinden koşu ve bisiklet parkurlarına kadar pek çok spor branşını kapsayan, tüm halkın keyifle vakit geçireceği imkanların sunulduğunu belirtti.

Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"40'a yakın alanda hizmet verecek bir altyapı. Sadece Uşak için değil bölge için de büyük bir imkan. Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum. Uşak'ın emek, mücadele ve alın teriyle olduğu kadar sporla da bir marka şehir olması hasebiyle bugüne kadar çok yatırım yaptık. Uşak'ımızın stadı için çalışmalara başladık. Detaylarımızı, bilgilendirmemizi yapacağız. Sizler de daha çok çalışarak, bu güçlü altyapıyı daha verimli, dolu dolu kullanarak yarınların şampiyonlarını, olimpiyat yıldızlarını Uşak'tan çıkaracaksınız, buna inanıyorum."

Uşak'ın atlı ciritte de öncü olduğunu, kentte geleneksel atlı spor dallarında tescilli 50'den fazla spor kulübü bulunduğunu, atlı cirit 1. liginde mücadele eden 16 takımın 8'inin Uşak'tan olduğunu kaydeden Kasapoğlu, 2002 yılında Uşak'ta 2 bin 800 olan lisanslı sporcu sayısının bugün 38 bin 519'a çıktığını aktardı.

Sporu ulaşılabilir ve erişilebilir kılmanın, bakanlık olarak en büyük önceliklerinden biri olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, "Ülkemizin diğer vilayetlerinde olduğu gibi Uşak'ta da bu çabayı somut şekilde hizmete dönüştürmek en büyük hedefimizdi. Saha, salon ve havuzlarıyla, gençlik merkeziyle devasa bir alt yapı inşa edildi, yenilerini belediyemizle birlikte inşa ediyoruz. Bir ulaşım vasıtasına gerek kalmaksızın günün herhangi bir saati, 7/24 hizmet politikamız var. Yeter ki halkımız spor tesisine gitmek istesin." ifadelerini kullandı.