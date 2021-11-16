Gençlerimizin hayalleri ve düşünceleri bizim için hayati önemdedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı.

Buradaki konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının nüfusu 100 binin üzerindeki 145 büyükşehir, il ve ilçe belediyemizle düzenlediği gençlik festivalimize hoş geldiniz." diye konuştu.

Festivalin hayırlı olmasını dileyen ve festival bünyesinde 6 gün boyunca çok sayıda etkinliğin gerçekleştirileceğini belirten Erdoğan, festivalde belediyelerin gençler konusunda yaptıkları çalışma ve projeleri birbirleriyle paylaşacaklarını da ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yerel Yönetimler ve Gençlik Projeleri Yarışması'nın ödüllerini verecekleri belediyeleri ve belediye başkanlarını tebrik ederek, ilkinin açılışını yaptıkları gençlik festivalini gelecek yıllarda daha da geliştirerek sürdürmeyi ve geleneksel hale getirmeyi planladıklarını bildirdi.

"Çok fazla ortak noktamız olduğunu gördük"

Festival günleri boyunca okulların ara tatile girmesini de fırsat bilerek Türkiye’nin dört bir yanından 100 bin öğrencinin Ankara'ya geleceğini ve etkinliklere katılacağını söyleyen Erdoğan, "Böylece gençlerimiz kendileri için yapılan çalışmaları bizzat görme ve içinde yer alma imkanı bulacak. Şehir ziyaretlerimizde ve Millet Kütüphanesi’nde gençlerimizle yaptığımız sohbet toplantılarında aslında çok fazla ortak noktamız olduğunu gördük. Gençlik festivalimizde bu müştereklerimizi bir kez daha müşahede etme imkanı bulacağımıza inanıyorum." diye konuştu.