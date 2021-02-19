Gençlerimizi sonu gözyaşı ve pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yok

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana Stadyumu'nun açılış törenine canlı bağlantıyla katıldı.

Yeni Adana Stadyumu'nun Türkiye, Adana, Adanalı sporcular ve taraftarlara hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Bu muhteşem tesisin Adana'mıza kazandırılmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Stadımız 78 bin metrekare açık, 60 bin metrekare kapalı olmak üzere 138 bin metrekare büyüklüğe sahiptir. Alttan ısıtma ve soğutma sisteminin bulunduğu stadyumun toplam seyirci kapasitesi ise 33 bindir. 1444 araçlık otoparkı, ilk yardım odaları, 49 locası ve diğer özellikleri ile göz kamaştıran bu tesisi 162 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Adana'ya her bakımdan modern bir spor tesisini kazandırmış olduklarını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adanaspor ve Adana Demirspor'un maçlarını artık burada oynayabileceklerini anlattı.

Yeni stadyumun da motivasyonuyla Adanaspor ve Adana Demirspor'un başarı grafiğini daha da yükselteceğine inandığını belirten Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığına spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

"Son 18 yılda ülkemizin spor alt yapısını baştan aşağı yeniledik"

Türkiye'de uzun yıllar belli başlı spor dalları dışında spora gereken önem verilmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Spora ilgisi olan gençlerimiz hem ailelerinden hem de resmi kurumlardan yeterince destek görmedikleri için bir müddet sonra başka arayışlara girdi. Bu sebeple Türkiye çok genç nüfusa sahip olmasına rağmen sporda istenen, beklenen, arzulanan başarıları uzun yıllar yakalayamadı. Şüphesiz uluslararası alanda isim yapan, kupa kaldıran, madalya kazanan sporcularımız, takımlarımız ve spor kulüplerimiz de oldu. Ancak bu Türkiye'nin potansiyelini gerçek anlamda yansıtacak düzeye maalesef hiçbir zaman ulaşmadı.

İlk gençlik yıllarında spora, özellikle de futbola gönül vermiş birisi olarak yaşanan sıkıntıların hep farkındaydık. İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğimde şehrin kronik sorunlarını çözerken spor alt yapısındaki eksiklikleri de gidermeye çalıştık. Görev yaptığım 4,5 sene içinde hamdolsun önemli işlere imza attık. Bu anlayışı 2002'den itibaren 81 vilayetimizin tamamına yaydık. Son 18 yılda ülkemizin spor alt yapısını baştan aşağı yeniledik."

"Bu yatırımların meyvelerini son yıllarda fazlasıyla toplamaya başladık"

İllerin ihtiyaçlarına göre yeni spor tesislerini hizmete açtıklarını bildiren Erdoğan, "Türkiye'nin her köşesine stadyumlar, yüzme havuzları, futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor alanları, atletizm pistleri inşa ettik. 2002'de ülkemiz genelinde 1575 tesis varken bugün bu sayı 2 kattan fazla artarak 3 bin 903'e çıktı. Atletizm pistlerimizin sayısını 12'den 56'ya, spor salonlarımızın sayısını 372 den 904'e yükselttik." dedi.

Hükümetleri döneminde sadece Adana'ya 18 spor tesisi kazandırdıklarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Adana'da 2002'de 31 tesis varken bugün 104 tesiste gençlerimize hizmet veriyoruz. Futbolda çoğu ömrünü tamamlamış olan stadyumları özellikle yıkıp yerlerine uluslararası standartlarda yüksek kapasiteli yeni tesisler inşa ettik. Şimdiye kadar ülke genelinde 32 stadyumu tamamladık, 10 stadyumun yapımı, 4 tanesinin de proje ve ihale süreci devam ediyor. Sporcularımız bu tesislerde 7 gün 24 saat gönül rahatlığı ile çalışabilirsin diye buraları dört dörtlük bir spor merkezi olarak tasarlıyoruz.

Tesisleşmenin Türk sporunu güçlendirme, sporcularımızı destekleme, hedeflerimize ulaşma noktasında çok büyük önem arz ettiğine inanıyoruz. Nitekim spor alt yapısına yaptığımız tüm bu yatırımların meyvelerini son yıllarda fazlasıyla toplamaya başladık. Sporcularımız 2002 yılında sadece 1481 madalya kazanabilmişken 2019'da elde ettikleri 8 bin 800 üzerinde madalya ile verilen emeklerin boşa gitmediğini tüm dünyaya gösterdiler. Faal sporcu sayımız son 18 yılda 206 binden 3 milyon 623 bini geçti."

"Yakalanan başarının formülü, ülkenin enerjisini fuzuli tartışmalarla harcamamasıdır"

Adana'da da sporcu sayısında rekor artışlar yakaladıklarını kaydeden Erdoğan, "İlimizde 2002'de 7 bin 762 lisanslı sporcu varken biz bu rakamı 189 bin 541'e ulaştırdık. Verilen destek ve yatırımlarla önü açılan spor kulüplerimizin sayısında da ciddi artış oldu. Adana'da 2002'de 113 olan spor kulübü sayısı 2021'de 486'ya çıktı." dedi.

Gelecek yıllarda sporcuların başarılarının daha da artacağına inandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sevgili Adanalılar, sevgili gençler son 18 yılda her alanda yakalanan başarının formülü, ülkenin enerjisini fuzuli tartışmalarla harcamamasıdır. Her kurum kendi alanına odaklanmış, herkes işin bir ucundan tutarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmıştır. Siyasetçi ülkeye en iyi şekilde hizmet etmeye, öğretmen çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmeye odaklandı. Polisimiz asayişi ve huzuru sağlamaya, askerimiz vatanımızı korumaya, çiftçimiz üretmeye, işçimiz çalışmaya, ihracatımız yeni pazarlar bulmaya kendini adadı.

Sporcularımız ise branşlarında en iyi olmak için ter döktü, emek verdi, mücadele etti. Böylece ortaya tarımda, ihracatta, savunmada, terörle mücadelede, sporda destan yazan bir ülke çıktı. Eski Türkiye'de gençlerimizin enerjileri çatışmalarla, gerilimlerle, ülkemize hiçbir yararı olmayan tartışmalarla harcanıyordu. Hatırlayınız gençlerimiz 1960 darbesine giden süreçte figüran olarak kullanıldı. Aynı şekilde 1970'lerde heba olan yine bu ülkenin gençleri idi. PKK'dan FETÖ'ye, DEAŞ'tan DHKP-C'ye kadar birçok karanlık yapı, farklı değerlerimizi istismar ederek, hep gençlerimizi ağına düşürmenin peşine koştu. Milletimize benzer acılar yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Gençlerimizi sonu gözyaşı ve pişmanlık olan mecralara sürüklemeye kimsenin hakkı yoktur."

"Ailelerimizden evlatlarına sahip çıkmalarını istirham ediyorum"

Son dönemde üniversitelerin üzerinde oynanan oyunları çok yakından takip ettiklerini ifade eden Erdoğan, "Marjinal örgütlerin kadrolu militanlarının başını çektiği bu eylemlerin amacı ne demokrasidir ne hukuktur ne de özgürlüktür. Bu provokasyon gayesi ülkemizin dikkatini dağıtarak özellikle Türkiye'yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara son 18 yıldır fırsat vermedik. İnşallah bundan sonra da vermeyeceğiz. Gençlerimizin arasına nefret ve nifak tohumu ekilmesine asla müsaade etmeyeceğiz." değerlendirmesini yaptı.