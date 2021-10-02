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Gençlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Gençlerimize daha iyi bir istikbal hazırlamak ve geleceğin Türkiye'sini gençlerimizin omuzlarında yükseltmek için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde canla başla çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Gençlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Gençlerimize daha iyi bir istikbal hazırlamak ve geleceğin Türkiye'sini gençlerimizin omuzlarında yükseltmek için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde canla başla çalışıyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden gençlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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