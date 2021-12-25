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Gaziantep'te iki 'pitbull'un saldırdığı çocuğa doku nakli yapılacak

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çete, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan çocuğun kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları olduğunu belirterek "Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor." dedi.

Gaziantep'te iki 'pitbull'un saldırdığı çocuğa doku nakli yapılacak

Yıldıray Çete, yaptığı açıklamada, gece hava ambulansıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilen çocuğun saat 03.00 civarında yoğun bakım ünitesine kabul edildiğini belirtti.pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in uyuduğunu ve annesini yanına alacaklarını vurgulayan Çete, şunları kaydetti:"Genel durumu orta-iyi düzeyde. Hayati bulguları stabil. Kafa ve yüz bölgesinde doku kayıpları mevcut. İlk müdahalesi Gaziantep'te başarılı şekilde yapılmış, hastanemize ileri tedavi amacıyla nakil edildi. Genel durumunun uygunluğunu takip ederek mümkün olan en kısa zamanda, tahminen bir, iki gün içinde Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından doku nakli planlanıyor. Hastamız bizzat Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımız tarafından da yakından takip edilmektedir."

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