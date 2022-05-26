Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bir kişi etkisiz hale getirildi
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.
GÜNCEL 26.05.2022, 21:04
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere "kendisini patlatacağını" söyledi.
Zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu.
Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.
Hastanede tedavisi süren zanlının bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.
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