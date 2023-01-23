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Gazeteci Orhan Erinç hayatını kaybetti
60 yılı aşkın süredir gazetecilik yapan eski Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) başkanı Orhan Erinç 87 yaşında hayatını kaybetti.
GÜNCEL 23.01.2023, 13:14 23.01.2023, 13:16
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin önceki başkanlarından, eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Orhan Erinç, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Erinç'in ölüm haberi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.
TGC’nin Erinç için yayımladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verildi:
“Değerli meslektaşımız, önceki başkanımız Orhan Erinç'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Orhan Erinç uzun yıllar süren meslek hayatında muhabirliği çok önemseyen tutumuyla öne çıktı
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin hemen her kademesinde hizmet verdi. Son olarak 2001-2013 yılları arasında başkanlık görevini sürdürdü. Orhan Erinç Türkiye Gazeteciler Sendikası'nda da iki dönem Genel Başkanlık görevinde bulundu.
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