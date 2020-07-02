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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile Libya Başbakanı Serrac telefonda görüştü
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Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile Libya Başbakanı Serrac telefonda görüştü

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, Libya Başbakanı Serrac’la telefonda görüştü. Le Drian'ın görüşmede, Libya'da ateşkesin sağlanması ve siyasi sürece geri dönülmesi çağrısı yaptığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian ile Libya Başbakanı Serrac telefonda görüştü

Libya hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac telefonda görüştü.

Görüşmede "Fransa'nın çabalarının Libya'da istikrarın sağlanmasını hedeflediğini" vurgulayan Le Drian, "mevcut gergin durum nedeniyle ülkesinin duyduğu endişeyi" dile getirdi.

Le Drian, "Libyalıların, komşularının ve Avrupa'nın çıkarlarının, Libya'nın güvenlik ve istikrarına bağlı olduğunu" belirtti.

Görüşmeye ilişkin açıklamada, "Sayın Le Drian, ülkede ateşkesin sağlanması ve Birleşmiş Milletlerin çabaları ve merkezi rolüyle siyasi sürece geri dönülmesi çağrısı yaptı. Ayrıca İtalya ve Fransa'nın bu yaklaşımda anlaştıklarını ve Fransa'nın Libya'ya yönelik her türlü kaynaktan dış müdahaleyi tüm yönleriyle reddettiğini vurguladı." ifadeleri kullandı.

Libya Başbakanı Serrac ise görüşmede, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinden kurtarılan Terhune şehrinde bulunan toplu mezarlar, Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgelerine milislerce tuzaklanan mayın ve patlayıcılar ile bu patlayıcıların sivillere verdiği zararlara dikkati çekti.

"Katillerin adalet önüne çıkarılması şarttır"

Serrac, "Bu iğrenç ve benzeri görülmemiş suçlar büyük bir kaygı unsurudur ve tüm Libyalılar için şoke edici niteliktedir. Katillerin adalet önüne çıkarılması şarttır." diye konuştu.

Ülkede devam eden siyasi hareketliliğin, "krize çözüm bulmak için yürütülen girişimler değil, bilakis bazı kişilere rol üretilmesini hedefleyen manevralar olduğunu" kaydeden Libya Başbakanı, "Bizi askeri seçeneklerden uzaklaştıracak olan şey, siyasi sürecin netlik kazanmasıdır." ifadesini kullandı. 

Ayrıca petrol tesislerindeki blokajın son bulması gerektiğine işaret eden Serrac, petrol üretimin yeniden başlamasının "mutlak zorunluluk" olduğunu söyledi. 

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