Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde PKK/YPG'li 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor, sürdürecek." ifadelerine yer verildi.