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Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GÜNCEL 28.09.2022, 15:50 28.09.2022, 15:52
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçışın olmadığı vurgulanarak, "Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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