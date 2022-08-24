Fırat Kalkanı Harekatı'nın 6. yılı

Türkiye, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütü DEAŞ başta olmak üzere Suriye'nin kuzeyindeki teröristleri etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlamak için 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı.

Operasyonun ilk gününde, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçesi, 23 Şubat 2017'de de Bab ilçesi DEAŞ'tan kurtarıldı.

Harekatla iki ilçe arasında bulunan ve 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimler, 217 günde terörden arındırılıp güvenli hale getirilerek hayatın normale dönmesi için çalışmalar başlatıldı.

Eğitim, sağlık, altyapı ve hizmet alanlarında yürütülen projelerle harekatın yürütüldüğü alanda nüfus yaklaşık 2 milyonu buldu.

DEAŞ'tan kurtarılarak güvenli hale getirilen bölgelerde yaşayanların eğitim hakkından faydalanmalarına büyük önem veren Türkiye, onarılan ve yeniden inşa edilen yaklaşık 700 okulun açılmasında büyük rol oynadı. Halihazırda terörden arındırılan bölgede yaklaşık 300 bin öğrenci eğitim görüyor.

Gaziantep Üniversitesi de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Cerablus, Bab ve Azez bölgelerinde yükseköğretim faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Çobanbey'de geleceğin doktorları yetiştiriliyor

Teröristlerden arındırılan bölgelerde hayatın normalleştirilmesi, insani ve teknik yardım kapsamında ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin sunulması ve Suriye'den Türkiye'ye hasta sevkini asgariye indirmek amacıyla Türkiye Sağlık Bakanlığı faaliyetler yürütüyor. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığının katkılarıyla Cerablus Çobanbey, Bab, Mare ve Azez hastaneleri, bölge halkına hizmet veriyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde de Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kuruldu.