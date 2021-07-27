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Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist...

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15'e yükseldi.

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 Mehmetçiği şehit eden teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü belirtildi.Açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, bölgede tespit edilen 3 teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu." ifadeleri kullanıldı.

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