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Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. İİT üyesi ülkeler olarak Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü hareketten kaçınmalıyız." dedi.

Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 37'nci Bakanlar Toplantısı'na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "İsrail'in Doğu Küdüs ve Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme, müsadere, tahliye politikalarına dur demeliyiz." ifadesini kullandı.

"Filistin davamızı sonuna kadar savunmakta kararlıyız. İİT üyesi ülkeler olarak Filistin davasını zaafa uğratacak her türlü hareketten kaçınmalıyız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türkleri ve diğer Müslüman azınlıkların durumunu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz." şeklinde konuştu.

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