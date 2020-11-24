Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremzedeler için yürütülen çalışmalara ilişkin, "Burada ne yaptıysak Fikirtepe'de de İstanbul'a yakışacak bir projeyi gerçekleştiriyor olacağız." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberinde Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ömer Bulut ile Elazığ'a gelen Bakan Kurum, merkezi Sivrice ilçesi olan, 24 Ocak'ta yaşanan 6,8 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler için Akçakiraz, Yazıkonak ve Karşıyaka mahallelerinde inşası tamamlanan konutları gezdi.

Örnek daireleri inceleyen Kurum, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kurum mahalle muhtarları ve vatandaşlarla da görüşerek, taleplerini dinledi.

Yazıkonak Mahallesi'ndeki TOKİ konutlarının bulunduğu alandaki halı saha ve oyun parkurlarını inceleyen Kurum, burada futbol oynayan çocuklara bir süre eşlik etti, onlara çeşitli hediyeler verdi.

19 bin 500 konuttan 2 bin 500'ünü tamamladık, teslime hazır hale getirdik"

Kurum, Karşıyaka Mahallesi'ndeki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladığını söyledi.

Bir ülkenin gelişmesi ve kalkınması için eğitim seviyesinin de o derece iyi olması gerektiğine işaret eden Kurum, "Dünyanın ilk ekonomisi arasına girme hedefiyle yola çıktık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı yürütüyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, Elazığ'da bu yılın başında yaşanan depreme değinerek, hem Elazığ hem de Malatya'da hissedilen deprem çerçevesinde hızlı bir şekilde çalışmaları başlattıklarını belirtti.

"Dün Elazığ için seferber olmuştuk. Bugün de İzmir için tüm Türkiye tek yürek olmak suretiyle, yaralarını sarmak için var gücümüzle tüm çalışmaları yapma gayreti içerisine girdik." diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O gün vatandaşlarımıza, 'Bir yıl bitmeden konutlarımızı etaplar halinde teslim edeceğiz' sözünü vermiştik. İnşallah sağlam, güvenli, her türlü sosyal alt yapısı ve donatısı olan projeleri vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle Elazığ ve Malatya'daki yaşam kalitesini yükseltecek adımları atacağımızın sözünü vermiştik. Bugün bu sözleri tutmanın gururu ve mutluluğu içerisindeyiz. O gün enkaz altında yakınlarını bekleyen vatandaşlarımızın, annelerimizin, ablalarımızın, kardeşlerimizin bugün sağlam evlerindeki mutluluklarına şahit oluyoruz. Elazığ'da 19 bin 500 konuttan 2 bin 500 konutu tamamladık ve teslime hazır hale getirdik. Yıl sonuna kadar 8 bin konutu bitireceğimizi ve etaplar halinde de diğer konutları tamamlamak suretiyle Elazığ tarihinin ve Türkiye'nin en büyük kentsel ve deprem dönüşümünü gerçekleştireceğimizi ifade etmiştik. İnşallah etaplar halinde okulları, camileri, yeşil alanları, oyun alanlarıyla Elazığ'daki ve Malatya'daki konutlarımızı afetzede vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız."

"İzmir'de de bir yıl içerisinde konutlarımızı veriyor olacağız"

30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen deprem nedeniyle tüm Türkiye'nin İzmir'in yanında olduğunu dile getiren Kurum, Elazığ'da, Malatya'da, Van'da, Bingöl'de yapılan projelerin aynısını İzmirliler için de yapmak amacıyla seferber olduklarını aktardı.

Kurum, "İzmir'de de bir yıl içerisinde konutlarımızı veriyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız vatandaşlarımızı uygun şartlarda ödeyebilmeleri için konut fiyatlarında yüzde 50'ye varan indirimler yaptı ve bu müjdeyi vatandaşımızla paylaştı." diye konuştu.

Bu kapsamda 2 yıl ödemesiz 18 yıl sıfır faizle hak sahibi olan vatandaşların ödemelerini yapacağını belirten Kurum böylece daha huzurlu, güvenli ve mutlu bir şekilde konutlarda yaşayacaklarını söyledi.

Kurum, konutlar, sosyal donatılar, okullar ve camilerin depremzedelere hayırlı olmasını diledi.

"Hızlı bir şekilde yaralarımızı saracağız"

Gazetecilerin, "8 bin konut yıl sonuna kadar yetişecek mi?" sorusu üzerine Kurum, binalarda hasar tespiti yaparken bir taraftan da yeni projelerin yapım çalışmasına girdiklerini ifade ederek, vatandaşların mevcut hakları çerçevesinde planlanan projelerin uygulandığına dikkati çekti.

Murat Kurum, Elazığ'da Mustafapaşa, Abdullahpaşa ve Rüstempaşa mahallelerindeki vatandaşlara dükkanlarıyla ilgili yerinde dönüşüm yaptıklarını anlatarak bunun önemine değindi.

Mustafapaşa, Rüstempaşa, Karşıyaka ve Abdullahpaşa'da yerinde, vatandaşı komşusundan, mahalledeki arkadaşından ayırmayacak şekilde proje yaptıklarını belirten Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın mevcut hakları ne ise bu çerçevede gereken tüm çalışmalar yapılmakta. 3 artı 1 ve 2 artı 1 dairesi olana olduğu şekilde hatta rezerv alanında fazla konut üretmek suretiyle vatandaşımıza destek olacak adımları atacağımızı da söyledik. İnşallah o adımları da atmak suretiyle burada hızlı bir şekilde yaralarımızı saracağız. Yıl sonuna kadar 8 bin konutu bitirmeyi planlıyoruz. Bir aksilik çıkmazsa 8 bin konutu söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız." diye konuştu.

"İstiyoruz ki Elazığ'daki tüm yapı stoku sağlam ve güvenli hale gelsin"

Kurum, "Orta hasarlı binalarla ilgili bir gelişme var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Orta hasarlı binalarla ilgili AFAD'ın 2 yıl ödemesiz 8 yıl sıfır faizli kredisi var. Kentsel dönüşüm alanı ilan etmemiz suretiyle de bu süreci Elazığ Belediye Başkanımız yürütmekte. Bu alanda talep eden vatandaşlara vergi, resim, harç muafiyeti vererek hem belediyemizin hem Bakanlığımızın maddi ve teknik olarak her türlü desteğini veriyor olacağız. İstiyoruz ki, Elazığ'daki tüm yapı stoku sağlam ve güvenli hale gelsin. İnşallah 2023, 2053 ve 2071'e giden yolda Elazığ'ımızı bölgenin cazibe merkezi haline getirecek adımları hep birlikte atacağız."

"Fikirtepe'de de İstanbul'a yakışacak bir projeyi gerçekleştiriyor olacağız"

İstanbul Fikirtepe'de başlatılan kentsel dönüşüme ilişkin Kurum, Türkiye'de nüfusun yüzde 70'inin deprem bölgelerinde yaşadığını söyledi.

"Kentsel dönüşüm ülkemizde terörle mücadele kadar önemli ve siyaset üstü bir mesele. Nerede riskli binası varsa, nerede dönüşmesi gereken bir alan varsa Bakanlık olarak Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 81 ilimizde 83 milyon vatandaşımızı ilgilendiren tüm projelerde vatandaşımızın ve belediyelerimizin yanındayız." ifadelerini kullanan Kurum, Fikirtepe Projesi'nin de 2007 yılında başlatılan İstanbul'un en önemli lokasyonlarından biri olduğunu aktardı.

Bugüne kadar müteahhitler ve vatandaşlardan kaynaklı sorunlar nedeniyle tamamının bitirilemediğini dile getiren Kurum, Cumhurbaşkanının talimatıyla Bakanlık olarak TOKİ Başkanlığı ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle bu alanda resen uygulama yapacaklarını bildirdi.

Kurum, "Devam eden müteahhitlere bir ay süre vermek ve inşaatların sürecini izlemek, diğer taraftan devam etmeyen ve bekleyen bugüne kadar başlamamış, başlamış ama fiilen bir ilerleme gerçekleşmemiş alanlara da gidip burada ne yaptıysak Fikirtepe'de de İstanbul'a yakışacak bir projeyi gerçekleştiriyor olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kurum, tamamlanan konutların tesliminin bir hafta 10 gün içerisinde başlayacağını, konutların etaplar halinde teslim edileceğini kaydetti.

Kurum'a ziyaretlerinde Vali Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ da eşlik etti.