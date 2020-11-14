FETÖ/PDY firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan eski emniyet müdürü Yüksel Sezer, Çankaya'ya bağlı Ata Mahallesi'nde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Üzerinde başka birine ait nüfus cüzdanı çıkan Sezer, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
FETÖ'ye bağlılığı en üst seviyede olan "A5" kategorisinde bulunuyor
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığında başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığında 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Yüksel Sezer'in, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edildi.