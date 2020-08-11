FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 34 gözaltı

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, ülke genelinde olduğu gibi İstanbul'da da ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve personeli, köy ve mahalle muhtarları, meslek odaları, genel kolluk birimleri (polis, jandarma, sahil güvenlik) ve özel kolluk görevlilerinin (zabıta, özel güvenlik) katılımıyla oluşturulan ekipler, "Sağlık için, hepimiz için" sloganıyla denetim gerçekleştiriyor.

Denetimler; konaklama tesisleri, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yapılan yerler, berber, kuaför, güzellik merkezleri, internet kafe, salon ve elektronik oyun yerleri, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, ticari taksiler, taksi durakları, park ve piknik alanları, lunapark ve tematik parklar ve çeşitli yaşam alanlarını (plajlar, cadde ve sokaklar) kapsayacak şekilde yapılıyor.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Esenyurt İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince toplu taşıma araçlarında da denetim gerçekleştirildi.

Seyir halindeki minibüsleri durduran ekipler, toplu taşıma araçlarındaki yolcu sayısını, yolcuların maske takıp takmadıkları, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Polis ekipleri, Kovid-19 kurallarına uymayarak fazla yolcu bulunduran minibüslere de cezai işlem uyguladı.

Başkentte koronavirüs tedbirleri denetlendi

"Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde başlatılan koronavirüs tedbirleri denetimi kapsamında Ankara'nın Çankaya ilçesinde uygulamalar yoğunlaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi çerçevesinde, kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulup uyulmadığının tespiti amacıyla Türkiye genelindeki denetimler erken saatlerde başladı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta ana caddeler olmak üzere ilçenin yaya ve trafik yoğunluğu fazla olan bölgelerinde uygulama yapıyor.

Yaya ekipler, belirlenen güzergah boyunca maske takmayan vatandaşları ikaz ediyor, sosyal mesafe uyarısında bulunuyor. İkazları dinlemeyen vatandaşlara ise idari para cezası kesiliyor.

Öte yandan, polis araçlarından sürekli temizlik, maske ve mesafe kurallarının önemine ilişkin anonslar yapılıyor.

Araç yoğunluğu olan caddelerde yapılan denetimlerde ise sürücü ve yolcular maske ve mesafe konusunda ikaz ediliyor.

Park ve bahçelerde de denetim yapan polisler, maskesiz ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşları uyarıyor.

Kızılay Güvenpark'taki uygulamada atlı polisler de görev aldı.

Ankara'nın bir çok noktasında yapılan uygulamaların gün boyu yoğun şekilde süreceği belirtildi