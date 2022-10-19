Son Dakika

FETÖ şüphelileri gizli bölmelerde yakalandı

Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan şüpheli sayısı 626'ya yükseldi, iki şüphelinin saklandıkları gizli bölmelerde yakalandıkları anlar kameralara yansıdı.

GÜNCEL 19.10.2022, 14:03
FETÖ şüphelileri gizli bölmelerde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanması, yeni eleman temini ve para transferi yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 704 şüphelinin yakalanması amacıyla dün 59 ilde başlatılan operasyon sürüyor.Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ve  Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ekiplerince 8 ay gizlilik içinde yürütülen çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 626'ya yükseldi. Çalışmalarda çoğunluğu doktor ve öğretmenlerden oluşan 16 aktif kamu çalışanı da yakalandı.

Operasyonda, şüphelilerin üst aramaları ile sakladıkları yerlerde ele geçirilen yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz ve altına da el konuldu. Altın ve dövizlerin örgüt üyelerine dağıtılmak üzere biriktirildiği öğrenildi.

Gizli bölme ve zulalar polisin dikkatinden kaçmadı

Operasyonel birimlerin önceden belirlediği adreslere gerçekleştirdiği baskınlarda iki FETÖ şüphelisinin yakalanmamak için saklandığı bölmeler de bulundu.

KHK ile kamudan ihraç edilen, daha önceki FETÖ soruşturmalarının firari şüphelisi Erol M, Ankara'da bir evde saklandığı elbise dolabı içerisindeki gizli bölmede yakalandı.

"Garson" kod adlı gizli tanıktan 2017'de ele geçen listede FETÖ tarafından "gassalın elindeki meyyit gibi kendini teslim etmiş, zaafları olmayan-SAYV" olarak kodlanan ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski polis memuru Erol M'nin örgütün sohbet hocalarından olduğu da belirlendi.

Operasyonun Kütahya ayağında ise ekipler bir eve düzenledikleri baskında elbise dolabındaki gizli bölmeye saklanan Mihraç Y'yi yakaladı. Dumlupınar Üniversitesinden KHK ile ihraç edildiği öğrenilen zanlının, FETÖ soruşmalarının firari şüphelisi olduğu, ByLock kullandığı tespit edildi. Mihraç Y'nin 2010-2011 yıllarında Eskişehir il yapılanmasında yer aldığı ve sohbetlere katıldığı şeklinde şüpheli ifadelerinin de bulunduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin polis tarafından saklandıkları yerlerden çıkarılma, zulalarda altın ve para ele geçirilme anları kameralarca kaydedildi.

Operasyon kapsamında 51 ildeki şüphelilerin tamamının yakalandığı, 8 ilde firari 78 mahrem kuryenin yakalanması amacıyla çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yorumlar (0)
17
kapalı
Namaz Vakti 19 Ekim 2022
İmsak 05:48
Güneş 07:13
Öğle 12:54
İkindi 15:55
Akşam 18:26
Yatsı 19:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 10 21
2. Fenerbahçe 9 20
3. Başakşehir 9 20
4. Beşiktaş 10 19
5. Konyaspor 10 18
6. Trabzonspor 10 18
7. Galatasaray 9 17
8. Kayserispor 10 16
9. Gaziantep FK 10 15
10. Kasımpaşa 10 13
11. Alanyaspor 10 12
12. Sivasspor 10 10
13. Karagümrük 9 9
14. Giresunspor 9 8
15. İstanbulspor 9 8
16. Antalyaspor 9 7
17. Ankaragücü 9 7
18. Hatayspor 9 7
19. Ümraniye 9 3
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 9 18
2. Eyüpspor 9 18
3. Bodrumspor 9 17
4. Boluspor 8 15
5. Pendikspor 8 15
6. Sakaryaspor 9 15
7. Rizespor 8 13
8. Samsunspor 9 13
9. Tuzlaspor 9 12
10. Bandırmaspor 8 12
11. Manisa FK 8 12
12. Erzurumspor 8 9
13. Altınordu 8 9
14. Adanaspor 9 8
15. Göztepe 8 8
16. Altay 9 7
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Ö.K Yeni Malatya 9 6
19. Denizlispor 9 2
Takımlar O P
1. Arsenal 10 27
2. M.City 10 23
3. Tottenham 10 23
4. Chelsea 9 19
5. M. United 9 16
6. Newcastle 10 15
7. Brighton 10 15
8. Liverpool 9 13
9. Brentford 10 13
10. Crystal Palace 10 13
11. Bournemouth 10 13
12. Fulham 10 12
13. West Ham United 10 11
14. Everton 10 10
15. Leeds United 9 9
16. Aston Villa 10 9
17. Wolves 11 9
18. Southampton 10 8
19. Nottingham Forest 11 6
20. Leicester City 10 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 9 25
2. Barcelona 9 22
3. Atletico Madrid 10 20
4. Real Betis 9 19
5. Real Sociedad 9 19
6. Athletic Bilbao 10 18
7. Villarreal 9 15
8. Valencia 10 15
9. Osasuna 9 13
10. Rayo Vallecano 10 12
11. Sevilla 10 10
12. Celta Vigo 9 10
13. Mallorca 9 9
14. Espanyol 9 9
15. Getafe 10 9
16. Girona 9 8
17. Real Valladolid 9 8
18. Almeria 9 7
19. Cadiz 9 6
20. Elche 9 3