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FETÖ operasyonunda 16 zanlı yakalandı
İstanbul merkezli 4 ilde terör örgütü FETÖ'ye yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
GÜNCEL 10.01.2023, 10:07
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 18 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
İstanbul, Adıyaman, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda zanlılardan 16'sı yakalandı.
Şüpheliler hakkında örgüte müzahir olduklarına yönelik beyanların bulunduğu ve Bank Asya'da artıran hesaplarının olduğu da belirlendi.
Gözaltına alınanlar arasında halen kamuda aktif çalışan hemşire ve öğretmen ile meslekten ihraç edilen polis memuru ve Merkez Bankası personelinin de bulunduğu öğrenildi.
Polisin firari 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışması sürüyor.
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