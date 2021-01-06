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FETÖ'nün Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini zehirlemesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine ilişkin, "FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz." dedi.

FETÖ'nün Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini zehirlemesine izin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, Türkiye-Arnavutluk ilişkilerine ilişkin, FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Arnavutluk'ta altyapı ve turizm alanlarında yatırımları artırmayı planlıyoruz. Ekonomik iş birliğimizi yeni boyuta taşımayı öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin desteğiyle Arnavutluk'ta bir hastane inşa edileceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Arnavutluk'ta Maarif Vakfı'nın devraldığı üniversite ile orada adeta İstanbul Teknik Üniversitesi kurulmuş olacak." şeklinde konuştu.

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