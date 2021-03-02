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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmalarda 68 gözaltı kararı

FETÖ'nün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında biri albay 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmalarda 68 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖKara Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasıyla irtibatları olduğu anlaşılan ve kontörlü sabit telefon üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, halen görevde bulunan bir albay, 4 binbaşı ve 2 yüzbaşı ile emekli bir albay ve daha önce ihraç edilmiş bir yüzbaşının da aralarında bulunduğu 24 şüpheli hakkında Ankara merkezli 10 ilde gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanması soruşturmasında 44 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) çalışması sonucu, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığındaki mahrem hizmetler yapılanmasına mensup oldukları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilenlerin de bulunduğu 44 şüpheli hakkında Ankara merkezli 26 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerden 25'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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