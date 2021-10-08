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FETÖ'nün 'mahrem' yapılanması soruşturmasında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
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FETÖ'nün 'mahrem' yapılanması soruşturmasında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı "mahrem hizmetler" yapılanmasında yer aldığı tespit edilen 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün 'mahrem' yapılanması soruşturmasında 56 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalar sonucu, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasında yer aldığı tespit edilen daha önce görevden uzaklaştırılmış 43 astsubay ile ilişiği kesilmiş 13 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelileri yakalamak için Ankara merkezli 27 ilde operasyon düzenlendi.

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