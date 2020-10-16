FETÖ'nün 'Kozmik Oda kumpası' davasında karar

"Kozmik Oda" soruşturmasında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personeline Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensuplarınca kumpas kurulduğu gerekçesiyle açılan davada, 28 sanık 2 yıl 1 ay ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada daha önce esas hakkındaki savunmasını tamamlamayan sanıkların savunmalarının dinlenmesinin ardından son sözler alındı.

Duruşmaya verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı Hikmet Erdoğan hükmü açıkladı.

Buna göre, çoğunluğu eski polis olan 82 sanıktan Abdurrahman Bişgin, Hamdi Yeter ve Serdar Mercan, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10'ar yıl hapse mahkum edildi. Bu sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi.

Sanıklardan Ebu Müslüm Öztürk, Halil Karacan, Hamza Bayındır, İbrahim Akbulut, İbrahim Fıçıcı, İlyas İcik, İlyas Varlı, Ömer Güneş, Rüstem Özbek, Serhad Yöş, Sinan Yıldız, Ümit Bek ve Yasin Öztürk, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay; Abdurrahman Sadık Yılmaz, Aziz Kaynak, Hakan Akdemir, Hanifi Cantenar, Haydar Erkoç, Hüseyin Taşyapar, İsmail Yılmaz, Teoman Ersoy ve Yüksel Pasenli aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklardan Adem Eraslan hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasıyla aynı suçtan 2 yıl 1 ay, Necat Aksu 2 yıl 6 ay, Hasan Yıldız ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

Bu sanıkların üzerlerine atılı diğer suçlamalardan beraatları kararlaştırıldı.

Beraat kararları

Sanıklar Abubekir Saykal, Ahmet Menekşe, Ahmet Çelebi Demir, Ali Ekici, Ali Yıldırım, Atilla Şengül, Ayhan Koç, Besim Söylemez, Bülent Beyazit, Bülent Gürbüzoğlu, Can Toker, Ercan Yıldırım, Erdal Çetinkaya, Ergün Aksu, Erhan Bozkurt, Ertuğrul Sungur, Fahrettin Türker, Ferhat Ogar, Ferit Çiçek, Fikri Vidinli, Fuat Koyunlu, Halil Coşkun, Hasan Ertemur, Hasan Gültekin, Hüseyin Dilek, İsa Doğan, Kadir Yücel, Mehmet Sağlam, Mehmet Ali Örtülü, Mevlüt Akbulut, Muharrem Sezer, Murat Karademir, Murat Yılmazer, Mustafa Koparan, Mustafa Kuzu, Mustafa Meydan, Mustafa Uzun, Niyaz İren, Nizamettin Tuncer, Nuri Şen, Ömer Nihat Salman, Reşad Eken, Sabahattin Aytekin, Seher Deniz Alper, Şerife Karataş, Ümit Deniz, Yahya Ölçer, Yusuf Ziya Karaçizmeli ve Ziya Güneş'in beraatına hükmedildi.

Sanıklardan eski Genelkurmay Adli Müşaviri albay Muharrem Köse, "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi ve askeri casusluk maksadıyla temin" suçundan delil yetersizliğinden beraat etti.

Sanıklar Eyüp Bayıl, Yakup Aksoy ve Serkan Şimşek hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açılan davalar reddedilirken, haklarındaki diğer suçlamalar yönünden beraatlarına hükmedildi.

"Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi ve askeri casusluk maksadıyla temin" suçundan beraat eden sanık Rüştü Çetinkasap'a, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan açılan dava da reddedildi.

İddianame

İddianamede "Kozmik Oda" soruşturmasının, 19 Aralık 2009'da Ankara Emniyet Müdürlüğüne yapılan, "Çukurambar bölgesinde iki ayrı araçtaki kişilerin, Bülent Arınç'a saldırıda bulunabilecekleri" şeklindeki ihbar üzerine başlatıldığının öne sürüldüğü, ancak ihbarın sahte olduğu ifade edilmişti. Emniyet görevlilerince ihbara konu kişilerin çok önceden takip edildikleri ve bu kişilere kumpas kurulduğu aktarılan iddianamede, şunlar kaydedilmişti:

"Kozmik Oda kumpas soruşturmasının esas itibarıyla eski Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a saldırı yapacağı iddia edilen kişilerin belirlenmesi amacıyla değil, Bülent Arınç'a saldırı iddiaları bahane edilerek, FETÖ hakkında, devletin mahrem bilgilerinin yer aldığı Seferberlik Tetkik Kurulu'nda ne tür araştırmaların yapıldığı, bu birimde hangi belgelerin bulunduğu ve birimin faaliyetlerinin ne olduğunun belirlenmesi ve devletin askeri sırlarının casusluk amacıyla temin edilmesi için yapıldığı anlaşılmıştır."

Dava, eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in de arasında bulunduğu 121 kişi hakkında açılmıştı. Bazı sanıkların dosyaları yargılama sürecinde ayrılmıştı.